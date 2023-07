Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) Helios Klinikum Schwelm GmbH

Die Helios Klinikum Schwelm GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Klinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.helios-gesundheit.de

Helios Klinikum Schwelm GmbH

Klinische Kodierfachkraft

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Profiling in den bettenführenden Bereichen der Helios Kliniken in Wipperfürth und Schwelm

- Beratung und Unterstützung der medizinischen und pflegerischen Kolleg:innen in allen Fragen der Kodierung und Verweildauersteuerung

- Prüfung der Kodierqualität und Fallfreigabe

- Sicherstellung der Dokumentationsqualität

- Bearbeitung von Kostenträger- und MD-Anfragen

- Klagefallvorbereitung