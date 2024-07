Kodierassistenten (m/w/d) Marienhaus Klinikum Mainz

Das Marienhaus Klinikum Mainz sucht ab sofort Kodierassistenten (m/w/d) für konservative und operative Bereiche (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.marienhaus-klinikum-mainz

Marienhaus Klinikum Mainz

Kodierassistent

An der Goldgrube 11

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR Caritas

29-2072.00 Kodierassistent Verwaltung

- Kodierung von OPS und ICD anhand der Klartexteingaben in Arztbriefen, OP-Berichten, Befunden und Patientenakten unter Berücksichtigung der DKR sowie gültiger Abrechnungsregeln - Kontrolle der Dokumentation und gemeinsame Kurvenvisiten mit den Ärzten der Fachabteilungen

- Freude an Detektivarbeit und Stöbern in Akten, aber auch an der Diskussion und fachlichem Austausch mit dem Medizincontrolling und ärztlichen Vertretern der Fachabteilungen

- Teamplayer, für die wertschätzende Kommunikation ein Standard ist