Kodierfachkräfte (w/m/d) Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Kodierfachkräfte (w/m/d) für das Zentrum für Anästhesiologie und Intensivmedizin (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.uke.jobs

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Kodierfachkräfte

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Bezahlung nach TVöD / VKA

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Abgeschlossene Ausbildung zum:zur Medizinischen Dokumentationsassistent:in mit einschlägiger Berufserfahrung oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen, z.B. in der Gesundheits- und Krankenpflege, idealerweise im intensivmedizinischen Bereich in Kombination mit einer Weiterbildung zur klinischen / medizinischen Kodierfachkraft (Kodierfachkurs)

Idealerweise haben Sie gute Kenntnisse und Erfahrung in medizinischer Dokumentation, medizinischer Nomenklatur, Abrechnung und Casemanagement sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Primärkodierung (ICD / OPS / DRG)

Erfahrung speziell in der Verschlüsselung intensivmedizinischer Fälle wünschenswert

Umfassendes Verständnis der medizinisch-pflegerischen Terminologie

Wünschenswert: sicherer Umgang mit MS Office sowie Erfahrungen mit SAP, Orbis, mymedis