Kodierfachkraft / Fallbegleitung (w/m/d) AGAPLESION Bethesda Krankenhaus Wuppertal gGmbH

AGAPLESION Bethesda Krankenhaus Wuppertal gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft / Fallbegleitung (w/m/d)

Mehr Informationen: www.bethesda-wuppertal.de

AGAPLESION Bethesda Krankenhaus Wuppertal gGmbH

Kodierfachkraft / Fallbegleitung

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach dem BAT-KF

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

Fallbegleitende Kodierung im engen Austausch mit den Mitarbeiter:innen der Stationen

Vorbereitung und Teilnahme an MDK-Prüfungen

Erfassung von medizinischen Begründungen für die Kostenträger

Erfassung und Kontrolle von Zusatzentgelten und NUB-Entgelten

Mitwirkung an der Dokumentation in der Externen Qualitätssicherung

Weiterentwicklung der Dokumentation in der Fachabteilung