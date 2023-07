Kodierfachkraft / Medizinische Dokumentationsassistenten (d/w/m) Charité - Universitätsmedizin Berlin

Die Charité - Universitätsmedizin Berlin sucht ab sofort eine:n Kodierfachkraft / Medizinische Dokumentationsassistenten (d/w/m) (Stellenanzeige).

Charité - Universitätsmedizin Berlin

Kodierfachkraft

BE

Vollzeit

39

Vergütung: E8 gem. TVöD VKA - K

29-2072.00 Kodierfachkraft Dokumentationsassistent Verwaltung

Sie beraten und unterstützen Mitarbeiter:innen im Ärztlichen, Pflege- und Funktionsdienst zu Fragen der Dokumentation und Kodierung Sie stellen eine vollständige und korrekte Kodierung der Behandlungsfälle unter Anwendung der gültigen Regelwerke ICD-10-GM, OPS und den deutschen Kodierrichtlinien sicher Sie mahnen in Rücksprache fehlende Leistungsnachweise, Befunde, Arztbriefe an

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem medizinischen Ausbildungsberuf, idealerweise als Gesundheits- und Krankenpfleger:in Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung oder Qualifizierung als Medizinische Kodier- beziehungsweise Dokumentationsfachkraft

Sie verfügen alternativ über langjährige Erfahrungen als Kodierfachkraft in einem Krankenhaus

Sie bringen profunde Kenntnisse über das aktuelle deutsche DRG-System, die Kodierrichtlinien, zu ICD- und OPS-Klassifikationen und zur medizinischen Dokumentation im Krankenhaus mit

Sie verfügen über gute Anwenderkenntnisse in MS-Office, Internet, Krankenhausinformationssystemen, idealerweise SAP i.s.h. med und gängige Kodiersoftware (z.B. ID DIACOS)

Erste Erfahrungen in der Anwendung KI-gestützter Kodierung sind wünschenswert