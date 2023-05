Kodierfachkraft (w/m/d) Katholisches Klinikum Bochum gGmbH

Die Katholisches Klinikum Bochum gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Kodierfachkraft (m/w/d) für den Bereich Hämatologie / Onkologie (Stellenanzeige).

Dezentrale, behandlungsbegleitende Kodierung von Fällen anhand der Primärdokumentation unter Beachtung der geltenden Kodierrichtlinien

Unterstützung der Mitarbeiter im Ärztlichen Dienst, Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentation in der Patientenakte

Bearbeitung von MDK- und Kassenanfragen

Ablaufoptimierung von Kodierprozessen in Zusammenarbeit mit dem Medizincontrolling und Qualitätsmanagement

Überprüfung und Freigabe (Fachvidierungsebene) von Fallkodierungen gemäß dem Vidierungskonzept sowie Beratung und Schulung von Mitarbeitern des Ärztlichen Dienstes und Pflegedienstes in allen Fragen der DRG-bezogenen Dokumentation