leitender Medizincontroller (m/w/d) Stiftung kreuznacher diakonie

Die Stiftung kreuznacher diakonie sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen leitenden Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stiftung kreuznacher diakonie

Medizincontroller

Vollzeit

Vergütung: Entgelt gemäß der AVR DD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie führen und beraten standortbezogene Teams mit den Kernaufgaben Kodierung und MD-Management

- Sie entwickeln diesen Bereich strategisch weiter und arbeiten an der Etablierung einer fallbegleitenden Kodierung mit

- Sie arbeiten in Projekten zur konzeptionellen Weiterentwicklung mit internen und externen Ansprechpartnern zusammen

- Sie beraten Führungskräfte im Krankenhausverbund bei strategischen Fragestellungen zum medizinischen Leistungsportfolio und unterstützen diese bei der konzeptionellen Umsetzung

- Sie wirken mit beim Auf- und Ausbau des Berichtswesens und entwickeln steuerungsrelevante Kennzahlen für Ihren Bereich

- Sie sichern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Fristen zur externen Qualitätssicherung und arbeiten an der Entwicklung weiterer Qualitätsindikatoren zur kontinuierlichen Verbesserung der Versorgungsqualität mit

- Sie stellen interne kontinuierliche Schulungen sicher