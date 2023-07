Leiter /in Medizinisches Controlling (m/w/d) Klinikum Saarbrücken gGmbH

Die Klinikum Saarbrücken gGmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen Leiterin / Leiter Medizinisches Controlling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Mehr Informationen: www.klinikum-saarbruecken.de

Klinikum Saarbrücken gGmbH

Leiter Medizinisches Controlling

Vollzeit

Vergütung: angemessenen Vergütung

Leitung und Weiterentwicklung des Medizinischen Controllings

Unterstützung und Beratung bei der medizinischen Strategie des Klinikums

Unterstützung der medizinischen Leistungsplanung im Kontext der sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen

Schulung, Beratung des ärztlichen und pflegerischen Personals sowie der Kodierfachkräfte zwecks Optimierung der Dokumentations- und Kodierungsqualität

Prüfungen, Bewertungen und Klärung von Beanstandungen der Kostenträger bzw. des MD, u. a. in Fallbesprechungen mit den MD-Fachgutachtern, eigenverantwortliches Einleiten von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie Verhandlungen mit den Kostenträgern

quantitative und qualitative Analyse der Daten aus dem MD-Verfahren, Ableitung und Priorisierung von Handlungsbedarf sowie (Gegen-) Maßnahmen als auch Kommunikation der Empfehlung an die Klinikleitung und die Verantwortlichen der medizinischen Fachabteilungen

Vorbereitung und Begleitung von Strukturprüfungen des Medizinischen Dienstes

Unterstützung in der Qualitätssicherung und bei der Entwicklung strategischer Projekte