Leiter Medizincontrolling m/w/d Knappschaft Kliniken GmbH Dortmund

Die Knappschaft Kliniken GmbH, Dortmund sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Referat Controlling einen Leiter Medizincontrolling (m/w/d) im Verbund (Stellenanzeige).

Knappschaft Kliniken GmbH

Leiter Medizincontrolling

- Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung der Budgetverhandlungen aller Knappschaftskliniken mit den Kostenträgern als Teil des Gesamt-Controllings - Leitung der verbundweiten Arbeitsgruppe Medizincontrolling - Erstellung eines einheitlichen Konzeptes zum Management von Rechnungsprüfungen - Begleitung der Knappschaftskliniken bei der Vorbereitung und Durchführung der Strukturprüfungen durch den Medizinischen Dienst - Kontinuierliche Weiterentwicklung der verbundweiten Dokumentations-, Kodier- und Abrechnungsqualität - Anfertigung von Auswertungen zur Kodierung und zu Rechnungsprüfungsverfahren - Organisation bedarfsgerechter Weiterbildungen und Schulungen für alle an der Dokumentation, Kodierung und Leistungserfassung beteiligten Berufsgruppen

- mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Medizincontrolling

- Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen DRG- und PEPP-System, ICD und OPS

- Souveräner Umgang mit dem MS-Office-Paket

- Profundes Wissen in der Erfassung, Verarbeitung und Analyse von großen Datenmengen in entsprechenden Auswertungsprogrammen von Vorteil