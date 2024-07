Leiter Medizincontrolling (w/m/d) Tadewald Personalberatung GmbH Buxtehude

Die Tadewald Personalberatung GmbH, Buxtehude sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ein Krankenhaus in Hamburg einen Leiter Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Tadewald Personalberatung GmbH

Leiter Medizincontrolling

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie berichten an die Gesamtleitung des Medizinmanagements, arbeiten vertrauensvoll zusammen und werden in Fragestellungen der medizinstrategischen Ausrichtung sowie externen Qualitätssicherung aktiv einbezogen.

- Sie werden in Ihrer Funktion durch insgesamt sieben Mitarbeitende unterstützt.

- Ihr direkter Verantwortungsbereich umfasst den operativen Bereich der DRG- und PEPP-Fallkodierung sowie das komplette MD-Management bis hin zur Begleitung von Sozialgerichtsverfahren.

- Durch ein fallbegleitendes Case Management soll Ihre Abteilung zukünftig eine zeitnahe Dokumentation und Kodierung für eine erlösoptimierte Fallabrechnung sicherstellen.

- Sie beraten und schulen die Kodierer sowie das medizinische Personal und sorgen für eine effiziente Belegungs- und Verweildauersteuerung.

- Sie sind an der fachbereichsbezogenen Planung und Steuerung der Leistungen und Erlöse in Abstimmung mit den Chefärzten beteiligt und bereiten die Leistungszahlen für die jährlichen externen Budgetverhandlungen datenmäßig vor.

- Ebenfalls bringen Sie sich in die Optimierung der administrativen Arbeitsprozesse durch Standardisierung und Digitalisierung ein.