Leitung Medizincontrolling Helios Klinik Herzberg / Osterode

Die Helios Klinik Herzberg / Osterode GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Helios Klinik Herzberg / Osterode GmbH

Leitung Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

– In Ihrer Position übernehmen Sie die fachliche und disziplinarische Leitung eines Teams von erfahrenen Profilern und Kodierfachkräften und bringen sich aktiv in die strategische Weiterentwicklung der Klinik ein.

– Sie organisieren die korrekte und zeitnahe Fallkodierung und stellen die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben sowie des unternehmensinternen Qualitätsmanagement entsprechend IQM sicher.

– Neben der Prüfung und Validierung der Kodierung auf Vollständigkeit und Plausibilität, sind Sie zudem zuständig für die Freigabe, das Management von MDK- und Kassenanfragen sowie für die Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren.

– Sie stehen in engem Austausch mit der Klinikgeschäftsführung, den Chefärzten und der Pflegedirektion, beraten diese in allen Belangen des operativen und strategischen Medizincontrollings und implementieren ein regelmäßiges Berichtswesen.

– Im Rahmen regelmäßiger Fortbildungen sorgen Sie für den kontinuierlichen Wissenstransfer vom Medizincontrolling zu allen an der Dokumentation und Kodierung beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

– Die Mitwirkung an den Budgetverhandlungen und verschiedenen Projekten innerhalb der Helios Kliniken Gruppe runden Ihr abwechslungsreiches Aufgabenspektrum ab.