Leitung Medizincontrolling (m/w/d) Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf gGmbH Hamburg

Die Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf gGmbH, Hamburg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling (m/w/d)

Vergütung: leistungsgerechte Bezahlung nach Kirchlichem Tarifvertrag der Diakonie (KTD)

- Leitung Medizincontrolling und fachliche und organisatorische Entwicklung sowie Steuerung des Bereichs einschl. des MD-Managements - Anleitung und Begleitung der zentralen, behandlungsbegleitenden Kodierung der stationären Behandlung zur Sicherstellung der sach- und leistungsgrerechten Abrechnung der medizinischen Leistung - Optimierung, Standardisierung und Digitalisierung der administrativen Arbeitsprozesse in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Abteilungen - Verantwortung bei der Bearbeitung der Anfragen von Kostenträgern, MD-Gutachten in allen Phasen der Abrechnungsprüfung bis zu Begleitung bei Sozialgerichtsverfahren - Beratung der Geschäftsführung bei aktuellen und zukünftigen medizinstrategischen Fragestellungen - Sicherstellung der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur externen Qualitätssicherung (§ 21 KHEntgG, QSKH-Richtlinie, § 115 und § 136/137 SGB V, Gemeinsamer Bundesausschuss) - Prüfung der medizinischen Prozesse zu Dokumentation und Kodierung mit Unterstützung/Schulung der Mitarbeiter*innen im ärztlichen, Pflege- und Funktionsdienst bei der Optimierung der Dokumentations- und Kodierqualität - Schulung des medizinischen Personals im Zusammenhang mit dem DRG-System

- Praktische Erfahrung im klinischen Betrieb, sowie relevante Berufspraxis als Medizincontroller sowie erste Erfolge in der Oprtimierung der Abläufe im Medizincontrolling

- Fundierte Kenntnisse in Bezug auf Krankenhausfinanzierungssystem (DRG, PEPP, etc.) sowie in den Kodierrichtlinien

- Freude an der Kommunikation mit den Krankenkassen, dem Medizinischen Dienst sowie aller Berufsgruppen im Krankenhaus

- Kompetenz in der Nutzung des KIS und anderer Systeme (Schnittstellen, Rollen und Rechte, Auswertungen und Reports)

- Erste Führungserfahrung und Erfahrung bei der nachhaltigen Umsetzung von Projekten