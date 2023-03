Leitung Medizincontrolling / Qualitätsmanagement (m/w/d) AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH

Die Klinikum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Medizincontrolling / Qualitätsmanagement (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.ameos.eu

AMEOS Krankenhausgesellschaft Ostholstein mbH

Leitung Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Sie verantworten alle Belange des Medizincontrollings/Qualitätsmanagements an den vier Standorten

Das beinhaltet die Erhaltung und Weiterentwicklung einer rechtskonformen und qualitativ hochwertigen Dokumentation und (fallbegleitenden) Kodierung, die Beratung und Schulung der Kodierfachkräfte und des medizinischen/pflegerischen Personals

Sie überblicken das gesamte MD-Management von der Prüfanzeige über das Erörterungsverfahren bis hin zur Begleitung der Klagefälle im Austausch mit unseren Juristen

MD-Strukturprüfungen haben Sie bereits erfolgreich begleitet, das LE-Portal und die eVV sind keine Fremdworte für Sie

In kollegialer und kooperativer Zusammenarbeit mit dem Bereich Finanzen sorgen Sie für Auswertungen und Berichte, um die Krankenhausdirektion und die Leistungsbereiche strategisch und operativ zu unterstützen

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Weiterentwicklung und Optimierung interner Berichtsstrukturen, Kennzahlen und Prozesse

Sie wirken bei den Budgetverhandlungen und deren Vorbereitung mit, auch Ihre Mitarbeit an der medizinisch-strategischen Leistungsplanung ist ebenfalls damit verbunden

Sie steuern die Externe Qualitätssicherung (Überwachung, Hilfestellung, Export und Kommunikation mit den Leistungserbringern) sowie die Erstellung von Qualitätsberichten

Die Kommunikation mit dem InEK gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben

Eine besondere Herausforderung wird die Unterstützung/Begleitung bei der Umstellung auf ein neues KIS in 2023/2024 darstellen

Begrüßt wird auch Ihre Unterstützung/Begleitung bei der Einführung von IT-Tools (MD-Strukturprüfungen, Kodierunterstützung)