Die Tadewald Personalberatung GmbH sucht für eine Akutklinik in Niedersachsen eine Leitung Medizincontrolling (w/m/d).

Tadewald Personalberatung GmbH

Leitung Medizincontrolling

Am Markt 1

Vollzeit

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

In dieser Position arbeiten Sie sehr eng mit dem Geschäftsführer bei der strategischen Weiterentwicklung des medizinischen Leistungsspektrums zusammen.

Sie werden in Ihrer zentralen Funktion durch acht Mitarbeitende tatkräftig unterstützt.

Neben dem strategischen Medizincontrolling umfasst Ihre Verantwortung u. a. den gesamten operativen Bereich der DRG-Fallkodierung.

Sie stellen dabei eine zeitnahe Dokumentation und Kodierung für eine erlösoptimierte Fallabrechnung stationärer Krankenhausleistungen sicher.

Auch die Beratung und Schulung der Kodierfachkräfte sowie des medizinischen Personals zählen dazu.

Ebenfalls steuern Sie als Hauptansprechpartner das gesamte MD-Management und sind auf Wunsch ebenfalls bei der Vorbereitung der jährlichen Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen beteiligt.

Zusätzlich sorgen Sie für kontinuierliche Auswertungen und Berichte zu geplanten und erbrachten Leistungen, damit die medizinischen Fachabteilungen in die Lage versetzt werden, Ihre Leistungen optimal zu steuern.

Sie sind offen für die Erweiterung Ihres Aufgabengebietes.