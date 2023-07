Leitung Patientenverwaltung (m/w/d) Rems-Murr-Kliniken gGmbH Winnenden

Die Rems-Murr-Kliniken gGmbH, Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leitung Patientenverwaltung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Rems-Murr-Kliniken gGmbH

Leitung Patientenverwaltung

Am Jakobsweg 1

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

Fachliche und disziplinarische Leitung der Abteilung Patientenverwaltung und Information mit 40 Mitarbeitenden und vier Teamleitungen Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Prozesse Fachliche Supervision der Abrechnung ambulanter und stationärer Leistungen sowie Klärung von Unklarheiten zur Abrechnung mit den Kostenträgern Organisatorische Umsetzung von Gesetzes- und Verordnungsänderungen Ansprechpartner (m/w/d) für externe Schnittstellen, z.B. Krankenkassen und Fachabteilungen des Krankenhauses Fachliche Supervision der betriebsinternen Regelungen, die an die Pforte der RMK gestellt werden Übernahme von Sonderaufgaben in Zusammenarbeit mit der Geschäftsbereichsleitung

Mehrjährige Berufserfahrung in der Gesundheitsbranche, z.B. in einem Krankenhaus, einer gesetzlichen Krankenversicherung, einer privaten Abrechnungsstelle oder einer KV

Gute Kenntnisse der Organisationsstrukturen eines Krankenhauses

Fundierte Kenntnisse in der ambulanten und stationären Abrechnungssystematik sowie den KV- und privatärztlichen Regularien (EBM, GOÄ) und den damit verbundenen Rechtsvorschriften

Sicherer Umgang mit einem Klinikinformationssystem und digitaler Datenverwaltung