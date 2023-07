Medizincontroller / Medizincontrollerin in Kelheim / Mainburg

person_search

Die Kreiskrankenhäuser Kelheim (235 Betten) und Mainburg (116 Betten) suchen ab 01.04.2005 oder ggf. früher eine / n Medizincontrollerin / Medizincontroller (Stellenanzeige).

Das Medizincontrollling besitzt bei uns einen sehr hohen Stellenwert mit breiter Anerkennung bei Chefärzten und Management. Beide Häuser sind im Optionsjahr am 01.03.2003 in das DRG-System eingestiegen.

Die bisherige Stelleninhaberin hat ein schlagkräftiges Team von medizinischen Dokumentationsassistentinnen ausgebildet, die auf allen Stationen dem ärztlichen Personal Unterstützung geben.

Sie werden unmittelbar in die Führungsgremien der Kliniken integriert und sind direkt an die Geschäftsführung angebunden.

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

- Sicherstellung der korrekten DRG-Kodierung durch Schulungen, Fallbesprechungen und Überwachung der Verschlüsselung

- organisatorische Leitung des Bereiches "Medizinischen Dokumentation"

- Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen, auch im Bereich externe Qualitätssicherung

- Kommunikation mit MDK und Krankenkassen

- Vorbereitung und Teilnahme an den Pflegesatzverhandlungen

Wir bieten Ihnen:

- kollegiales Arbeiten in einem jungen Führungsteam

- reichlich Weiterbildungsmöglichkeiten

- eine zeitgemäße gute Büro- und EDV-Ausstattung

- Eingehen auf Ihre Qualifikationen und Karrierewünsche

- flexible Arbeitszeitgestaltung

- einen sicheren Arbeitsplatz

- Bezahlung nach BAT, ggf. mit Zulage

- ein Umfeld mit einem gelungen Mix aus schöner Landschaft, vielfältiger Kultur, reichlich Freizeit- und Sportangeboten und allen Schularten für die Kleinen

Uns ist Engagement, Kreativität und kommunikative Kompetenz wichtiger als formale Qualifikation. Dass Ihnen Begriffe wie OPS, ICD, EQS, CW und PCCL keine Fremdworte sein sollten, versteht sich ja von selbst...

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen an:

geschaeftsfuehrung@kkh-kelheim-mainburg.de. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Geschäftsführer Dr. med. Andreas Kestler unter 09441/702-101.

Die Geschäftsführung

