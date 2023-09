Medizincontroller (m/w/d) Diakoneo KdöR - Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik Nürnberg

Die Diakoneo KdöR - Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik, Nürnberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung-klinikhallerwiese@diakoneo.de



Mehr Informationen: www.diakoneo.de

Diakoneo KdöR - Klinik Hallerwiese-Cnopfsche Kinderklinik

Medizincontroller

BY

Vollzeit

Vergütung:

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie sind zentraler Ansprechpartner (m/w/d) für alle Fragen der Dokumentation und der DRG-Kodierung (z.B. Prüfung von ICD- und OPS-Systematik, Fallzusammenführung, DRG, Zusatzentgelten, NUB etc.)

- Sie optimieren die Prozesse der Leistungserfassung, der Dokumentation und der Kodierung gemeinsam mit den Leistungserbringern

- mit Ihrem Team der Kodierfachkräfte beraten, unterstützen und schulen Sie den medizinischen Bereich

- zur Qualitätssicherung führen Sie interne Fallprüfungen vor / Abrechnungsfreigabe durch

- Sie arbeiten aktiv beim MDK-Management mit und kommunizieren insbesondere den sich aus den Anfragen ergebenden Optimierungsbedarf mit dem medizinischen Bereich

- Sie unterstützen und beraten die Klinikleitung bei operativen und strategischen Frage stellungen und der Festlegung von klinischen Prozessen

- als Mitglied (m/w/d) des konzernweiten Medizincontrollings beteiligen Sie sich auch standortübergreifend an der Betreuung der Kliniken sowie an der Entwicklung gemeinsamer Standards