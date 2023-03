Medizincontroller (m/w/d) Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizincontroller (m/w/d) (Stellenanzeige).

Florence-Nightingale-Krankenhaus

Medizincontroller

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach BAT / KF

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Steuerung, Überwachung und Optimierung des Kodier- und Dokumentationsprozesses für die DRG-Abrechnung durch Sicherstellung einer fallbegleitenden Kodierung

Unterstützung und Beratung der Abteilungen in Fragen der Kodierung und Erlössicherung und Schulung der DRG-Beauftragten

Sicherstellung eines effizienten MD-Managements und Durchführung von MD-Begehungen

Kommunikation mit den Kostenträgern und dem Medizinischen Dienst

Erstellung von regelmäßigen Auswertungen und Ad-hoc-Analysen für Chefärzte und die Betriebsleitung und Optimierung des Berichtswesens

Mitwirkung bei der strategischen Weiterentwicklung des Medizincontrollings

Unterstützung der Betriebsleitung bei aktuellen und zukünftigen Medizinstrategien

Steuerung und Bewertung des medizinischen Leistungsgeschehens in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Klinischen Prozessmanagements

Erstellung von NUB-Anträgen und Vorbereitung und Durchführung von Strukturprüfungen

Unterstützung in der Umsetzung von Qualitätsrichtlinien des G-BA