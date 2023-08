Medizinische Kodierfachkraft Nordwest-Krankenhaus Frankfurt

Die Hospital Service & Catering GmbH sucht für das Nordwest-Krankenhaus Frankfurt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail: quack.christina@hosc.de

Mehr Informationen: www.krankenhaus-nordwest.de

Nordwest-Krankenhaus Frankfurt

Medizinische Kodierfachkraft

HE

Frankfurt am Main

Vollzeit

40

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

• Sie sorgen für sichere DRG-Abrechnungsprozesse und entwlckeln diese weiter, einschließlich der medizinischen Kodierung in Abstimmung mit dem Ärztlichen Dienst

• Sie legen Patientenfälle im Krankenhausinformationssystem an

• In Ihrer Funktion kodieren Sie alle der entlassenen Patientendaten und stellen die Dokumentation der Diagnosen und Prozeduren sicher

• Sie vervollständigen die Falldaten und überwachen die Leistungserfassung

• Bei MDK-Anfragen und der externen Qualitätssicherung wirken Sie aktiv mit