Medizinischer Dokumentar (gn*) Universitätsklinikum Münster UKM

Das Universitätsklinikum Münster sucht ab dem 01.08.2022 einen Medizinischen Dokumentar (gn) für die Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Münster

Medizinischen Dokumentar

Teilzeit

50%

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Schmerzforschung Verwaltung

Innerhalb des Projekts begleiten Sie das Teilprojekt Transitional Pain Service (TPS) ambulant als medizinischer Dokumentar (gn). Das Teilprojekt TPS ambulant betreut die Patienten mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung chronischer postoperativer Schmerzen bis zu sechs Monate nach der Operation ambulant mithilfe eines individuell angepassten, multidisziplinären Interventionsangebots.

Ihre Aufgaben sind unter anderem:

- Unterstützung der Teilprojektleitung bei:

- Qualitätsprüfung

- Unterstützung in der Entwicklung des Dokumentationsleitfadens

- Unterstützung in der Qualitätssicherung und im Monitoring

- Unterstützung in der Kommunikation nach innen und außen

- Berichtswesen