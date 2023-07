Medizinischer Dokumentar (gn*) Universitätsklinikum Münster WTZ am UKM

Das Universitätsklinikum Münster sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Medizinischen Dokumentar (gn) für das Westdeutsche Tumorzentrum (WTZ) Netzwerkpartner Münster (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Münster

Medizinischer Dokumentar

Teilzeit

50%

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Tumorzentrum Verwaltung

- relevante Berufserfahrung in der Tumordokumentation

- Kenntnisse in den deutschen Kodierregelwerken ICD-10, TNM, ICD-O-3, OPS

- Angemessene Kenntnisse in der medizinischen Terminologie

- Sicher im Umgang mit moderner Bürokommunikation und MS Office