Mitarbeiter Erlössicherung m/w/d Helios Verwaltung West GmbH Standort Krefeld oder Hildesheim

Die Helios Verwaltung West GmbH, Hildesheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Krefeld oder Hildesheim einen Mitarbeiter Erlössicherung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.helios-gesundheit.de

Helios Verwaltung West GmbH

Mitarbeiter Erlössicherung

Vergütung: leistungsgerechte Vergütung

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Prüfung und Verteidigung von Krankenhausleistungen im Hinblick auf die Kostenminimierungsbestrebungen von Kostenträgern

- Vertretung des Unternehmens sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich in enger Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung

- Analyse der Ergebnisse der Prüfungen von MDK und Kostenträgern mit Bericht an die Geschäftsführung und medizinische Leitung

- Optimierung von Strukturen und Abläufen der Abrechnung von Krankenhausleistungen in Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und medizinischer Leitung