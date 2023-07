Mitarbeiter im Medizincontrolling Krankenhaus Salem der Evangelischen Stadtmission Heidelberg gGmbH

Das Krankenhaus Salem der Evangelischen Stadtmission Heidelberg gGmbH sucht ab dem 01.09.2020 einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@stadtmission-hd.de

Mehr Informationen: www.stadtmission-hd.de

Krankenhaus Salem der Evangelischen Stadtmission Heidelberg gGmbH

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Vollzeit

Vergütung: Vergütung und Sozialleistungen nach Haustarif ver.di (TV-Stadtmission)

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- mehrjährige Berufserfahrung

- Fundierte Kenntnisse des DRG Vergütungssystems sowie der einschlägigen Regelwerke

- Sehr gute Kenntnisse in EDV-Anwendungen (vorzugsweise in MS Office und auch in der Anwendung von SAP)