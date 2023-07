Mitarbeiter im Medizincontrolling m/w/d Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln GmbH

Die Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter im Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Sana Dreifaltigkeits-Krankenhaus Köln GmbH

Mitarbeiter im Medizincontrolling

Vollzeit

38,5

Vergütung: Gehalt nach AVR

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Eigenständige Bearbeitung von MD- und Kostenträgeranfragen, sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nacharbeitung von MD-Begehungen - Kommunikation mit den Kostenträgern - Erstellung von Widersprüchen und Vorbereitung von Klageverfahren - Selbstständige Kodierung von Behandlungsfällen entsprechend den geltenden Kodierrichtlinien - Überprüfung der Dokumentation in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen und pflegerischen Dienst - Unterstützung und Durchführungen von Auswertungen im Medizincontrolling

- Berufserfahrung in der klinischen Kodierung und idealerweise in der MD-Fallbearbeitung

- Fundierte Kenntnisse im DRG-System

- Sicherer Umgang in den gängigen EDV-Systemen