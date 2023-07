Mitarbeiter im Medizincontrolling w/m/d Kliniken Südostbayern AG Traunstein

Die Kliniken Südostbayern AG, Traunstein suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt kompetente Mitarbeiter im Medizincontrolling (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbung@klinikum-traunstein.de

Mehr Informationen: www.kliniken-suedostbayern.de

Kliniken Südostbayern AG

Mitarbeiter im Medizincontrolling

BY

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

+ Fallsichere Kodierung im aktiven Rightcoding der stationären Krankenhausfälle unter Prüfung von ICD- und OPS-Systematik, Fallzusammenführung, DRGs, Zusatzentgelten, NUBs etc. + Aktive Verweildauersteuerung bei fallbegleitender Kodierung auf Station mit täglicher Teamboardvisite + Initial begleitete, im Verlauf unter kompetenter Einweisung selbständige Durchführung von Inhouse-Begehungen des MDK + Projektbezogene Mitarbeit auf den von Ihnen jeweils betreuten medizinischen Fachabteilungen - Ihre persönliche Entwicklung ist dabei Teil unserer Freude am gemeinsamen Erarbeiten und lösen komplexer Aufgaben

+ Abgeschlossene Berufsausbildung im Gesundheitswesen (GKP / Physiotherapie /TA) idealerweise mit abgeschlossener Zusatzweiterbildung in der Kodierung

+ (sehr gerne mehrjährige) Berufserfahrung der Primärkodierung stationärer Krankenhausfälle und in der MDK-Fallbearbeitung

+ Sehr gute Kenntnisse des DRG-Systems, der ICD- und OPS-Klassifikation sowie der DKR / FOKA / SEG4 / BSG-Rechtsprechung

+ IT- und EDV-Kenntnisse in möglichst vielen der folgenden Programme: Cerner MEDICO / MetaKIS / Kodip / Amondis / Epia / Pia/SHA-Archivsoftware / MS-Office / INMED Omi