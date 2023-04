Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) DRK-Krankenhaus Clementinenhaus Hannover

Das DRK-Krankenhaus Clementinenhaus, Hannover sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.clementinenhaus.de

DRK-Krankenhaus Clementinenhaus

Mitarbeiter Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Bezahlung nach TVöD-K

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

Schulung des Pflegepersonals in Dokumentationsfragen

Mitarbeit in der externen Qualitätssicherung

Mitarbeit im MD Management

Beantwortung von MD Gutachten

Teilnahme an MD Inhouse Prüfungen