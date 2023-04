Qualitätssicherungsbeauftragte :r für Externe Qualitätssicherung (m/w/d) Universitätsklinikum Heidelberg

Das Universitätsklinikum Heidelberg sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Qualitätssicherungsbeauftragter (m/w/d) für Externe Qualitätssicherung (Stellenanzeige).

Universitätsklinikum Heidelberg

Qualitätssicherungsbeauftragter

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach TV-UK

29-2072.00 Qualitätssicherung Verwaltung

Kontinuierliche QS-Datenanalyse und -exporte an Institutionen für ausgewählte QS-Leistungsbereiche; Erstellung des QS-Berichtswesens und gesetzlicher Statistiken; Überwachung der Einhaltung von internen und externen QS-Fristen

Unterstützung und Beratung dezentraler QS-Beauftragter / Ärztl. Verantwortlicher i. R. der Umsetzung der Externen QS

Anwenderbetreuung für eingesetzte QS-Softwareprodukte und Schulung dezentraler Mitarbeiter in deren Nutzung

Koordination der Erstellung von jährlichen Stellungnahmeverfahren durch Fachabteilungen sowie Vermittlung zwischen QS-Instanzen und Fachabteilungen im Rahmen des Strukturierten Dialogs als zentraler Ansprechpartner

Informationsvermittlung zu gesetzlichen Vorgaben und Unterstützung bei QS-Weiterentwicklungsprojekten

Beratung des Vorstandes in allen Fragen der gesetzlichen Qualitätssicherung

Gleichberechtigtes Arbeiten im Team mit der Zentralen QS-Beauftragen des Klinikums mit gegenseitiger Vertretung