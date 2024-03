Referent Medizincontrolling m/w/d R+V BKK Wiesbaden

Die R+V BKK, Wiesbaden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Referent Medizincontrolling (m/w/d) für das Krankenhaus Referat (Stellenanzeige).

Referent Medizincontrolling

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: k.A.

- Fachliche und administrative Erstellung, Steuerung und Evaluierung des Prüfregelwerks der Prüfsoftware in Zusammenarbeit mit den Kodier Experten*Expertinnen

- Anwenden und Betreuen der spezifischen Controllingtools (z.B. Dias und QlikView)

- Administrieren, Verwalten und Pflegen der Prüfsoftware einschließlich der Anbindung an interne und externe Schnittstellen und Datenbanken - Schwerpunkt Regelwerk

- Unterstützen, Sicherstellen, Ausführen des Berichtswesens mit der Zielsetzung der Steigerung der erlöswirksamen Rechnungsprüfungsprozesse in Abstimmung mit der Führungskraft

- Erstellung von Abweichungsanalysen zur Unterstützung der Prognoserechnungen

- Auswertungen zur Qualitätssicherung und Erarbeiten von strategischen Maßnahmen zur Prozessverbesserung im Zahlungs- und Rechnungsprüfungsbereich in Abstimmung mit der Führungskraft

- Erstellen von Prognoserechnungen für die Haushaltsplanung und das Finanz-Controlling

- Analyse und fachliche Abstimmung der RSA Datenstruktur in der Schnittstellenfunktion