Sachbearbeiter / Abteilungsassistenz Medizinischer Dienst (w/m/d) Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum

Das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine Sachbearbeiter / Abteilungsassistenz Medizinischer Dienst (w/m/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung



Mehr Informationen: www.knappschaft-kliniken.de

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum

Sachbearbeiter / Abteilungsassistenz Medizinischer Dienst

In der Schornau 23-35

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung nach dem TV DRV KBS

29-2072.00 Sachbearbeitung Verwaltung

Bearbeitung von Anfragen seitens der Kostenträger im Rahmen des § 301 SGB V

administrative Bearbeitung und Koordination der Krankenkassen- und MD-Anfragen

Bereitstellen und Versenden von relevanten Unterlagen an Kostenträger und Medizinischen Dienst der Krankenkassen

Vorbereitung von MD-Begehungen

Vorbereitung von Erörterungsverfahren und Leistungsklagen

Überwachung der Leistungserfassung und Optimierung der Dokumentation in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und Kodierfachkräften

Administrative Aufgaben in Assistenz der Abteilungsleitung