Sachbearbeiter Forderungsmanagement m/w/d Mühlenkreiskliniken AöR Minden

Die Mühlenkreiskliniken AöR, Minden suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachbearbeiter Forderungsmanagement (m/w/d) (MD- und Krankenkassenprüfverfahren)

Mühlenkreiskliniken AöR

Sachbearbeiter Forderungsmanagement

Voll- oder Teilzeit

Vergütung: Vergütung gemäß TVöD

29-2072.00 Forderungsmanagement Verwaltung

- Weitreichende medizinische Kenntnisse, vorzugsweise erworben in einer einschlägigen Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpfleger*in (m/w/d) oder einer vergleichbaren medizinisch-technischen Ausbildung

- Kenntnisse im DRG-/PEPP-System sowie in Grundzügen in der Krankenhausabrechnung

- Erfahrung als Kodierfachkraft und / oder als Krankenhausrechnungsprüfer*in (m/w/d) bei den Kostenträgern sowie profundes Wissen im MD- und Kassenprüfverfahren und in der aktuellen Rechtsprechung (PrüfvV, BSG-Urteile, MD-Gesetz etc.)

- Routinierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen sowie mit Krankenhausinformationssystemen wie z.B. NEXUS-KIS