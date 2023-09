Sachgebietsleiter Finanzbuchhaltung m/w/d Lahn-Dill-Kliniken GmbH Wetzlar

Die Lahn-Dill-Kliniken GmbH, Wetzlar sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Sachgebietsleiter Finanzbuchhaltung (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

Mehr Informationen: www.lahn-dill-kliniken.de

Lahn-Dill-Kliniken GmbH

Sachgebietsleiter Finanzbuchhaltung

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach TVöD-K

29-2072.00 Finanzbuchhaltung Verwaltung

- Sie können ausgeprägte Kenntnisse in der Bilanzierung nach HGB (idealerweise auch KHBV) sowie mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich vorweisen

- Sie verfügen über die Kompetenz zur Weiterentwicklung von Digitalisierungen und Automatisierungen im Bereich des Rechnungswesens

- Sie besitzen die Fähigkeit, komplexe Prozesse effektiv und digital zu strukturieren

- Sie besitzen sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere in SAP FI, MS-Excel sowie idealerweise in BI-Systemen und in digitalen Rechnungsworkflows