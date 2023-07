Sales Consultant m/w/d MIA Medical Information Analytics GmbH Berlin

Die MIA Medical Information Analytics GmbH, Berlin sucht einen Sales Consultant (m/w/d) (Stellenanzeige).

E-Mail-Bewerbung

MIA Medical Information Analytics GmbH

Sales Consultant

BE

k.a

Vergütung: k.A.

29-2072.00 Verkaufsberatung Kundenakquise

• Sie gewinnen Neukunden für unsere MIA Produkte und begleiten selbstständig den Kunden von der Akquise über die Vertragsgestaltung bis zum Vertragsabschluss im kompletten Sales Funnel.

• Sie sind verantwortlich für die Betreuung sowie den kontinuierlichen Ausbau der Geschäftsbeziehungen.

• Sie sprechen verschiedene Entscheidungsträger im Krankenhaus (Abteilungsleitung bis Geschäftsführung) zielgerichtet und kommunikationsstark an.

• Durch Ihr Netzwerk aus dem IT- oder Verwaltungsumfeld des Gesundheitswesens, haben Sie ein Gespür, um die Ausschöpfung und Weiterentwicklung von Absatzpotentialen auf dem Markt zu sichern.

• Produkt- und Softwarepräsentationen führen Sie selbstsicher vor Ort oder per Videokonferenz durch.