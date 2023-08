Seniorberater Finanz-, Leistungs-, Medizincontrolling Oberender AG

Die Oberender AG sucht einen Seniorberater (m/w/d) Finanz-, Leistungs-, Medizincontrolling (Stellenanzeige).

E-Mail: bewerber@oberender.com

Mehr Informationen: www.oberender.com

Oberender AG

Seniorberater Finanz-, Leistungs-, Medizincontrolling

BY Bayern

k.a

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Branchengerechte Vergütung

29-2072.00 Management Consulting

• Verantwortungsvolle Mitarbeit in Projektteams zur strategischen und operativen Neuausrichtung von Krankenhäusern

• Eigenverantwortliche Bearbeitung kaufmännischer, insbesondere finanzwirtschaftlicher Themen bei Sanierungs- und Restrukturierungsprojekten

• Prüfung und Erstellung von Wirtschafts-/Mehrjahresplänen für medizinische Leistungserbringer

• Unterstützung der kaufmännischen Führung von Kliniken im Rahmen unserer Geschäftsbesorgungsmandate

• Koordination und Mitarbeit in interdisziplären Beratungsprojekten

• Erlössicherung in den Kliniken durch Kodierrevisionen

• Ansprechpartner für Kodier- und Dokumentationsfragen für unsere Kunden

• Weiterentwicklung der Kodierqualität und Anwendung des DRG-Systems innerhalb der Kliniken