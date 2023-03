Stabsstelle Unternehmensentwicklung und Medizinisches Prozessmanagement (w/m/d) Tadewald Personalberatung GmbH

Die Tadewald Personalberatung GmbH sucht für ein Universitätsklinikum eine ärztliche Persönlichkeit als Stabsstelle Unternehmensentwicklung und Medizinisches Prozessmanagement (w/m/d) (Stellenanzeige).

Diese Position ist zur Unterstützung der Ärztlichen Vorständin in Form einer Stabsstelle als COO-MED konzipiert und neu geschaffen. Die Stelle beinhaltet die kontinuierliche Unternehmensentwicklung und nachhaltige Steuerung sämtlicher medizinischer Betriebsprozesse. In dieser Aufgabe obliegt Ihnen im Wesentlichen die operative

Umsetzung der Medizinstrategie 2030, in dem Sie die Leistungserbringer bei der Weiterentwicklung des medizinischen Portfolios unterstützen und selbst neue Versorgungskonzepte initiieren und steuern. Dabei sind Sie Treiber der Projekte und Maßnahmen zur Zielerreichung. Durch gezielte Analyse des Gesundheitsmarktes beziehen Sie die gewonnenen Erkenntnisse in die Vorbereitung strategischer Vorstandsentscheidungen ein. Sie konzentrieren sich auf eine effiziente Ressourcensteuerung unter Berücksichtigung der Schnittstellen bei allen medizinischen Prozessen. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Koordination des Belegungsmanagements, des OP-Managements, der Verteilung der Bettenkapazitäten sowie die damit verbundene Begleitung des Medizincontrollings. Abgerundet wird das breite Aufgabenspektrum durch eine enge und unterstützende Zusammenarbeit mit dem Qualitätsmanagement. Entsprechend der wirtschaftlichen Möglichkeiten entwickeln Sie Ihren Bereich personell und strukturell zielgerichtet weiter.