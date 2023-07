Stv. Leitung Medizincontrolling m-w-d St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH

Die St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stellvertretende Leitung Medizincontrolling (m/w/d) (Stellenanzeige).

St. Josefs-Hospital Wiesbaden GmbH

Leitung Medizincontrolling

HE

Vollzeit

Vergütung: Vergütung nach AVR / Caritas

29-2072.00 Medizincontrolling Verwaltung

- Sie vertreten und unterstützen die Abteilungsleitung im aktuellen Tagesgeschäft und sind kompetenter Ansprechpartner für die Geschäftsführung.

- Koordinierung und Abwicklung der MDK- und Kassenanfragen sowie Kommunikation mit den Krankenkassen und dem MDK.

- Unterstützung der Leistungserbringer zum Thema DRG in Form von persönlichen Gesprächen, Fallbesprechungen und Schulungen über alle klinischen Fachbereiche hinweg.

- Einführung neuer Ärzte in die EDV basierte Kodierung in unserem KIS-System.

- Beratung und Schulung von Arzt-, Pflege- und Funktionsdienst zur Dokumentationssicherheit.