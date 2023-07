Teamleitung Abrechnungsmanagement für Krankenhausleistungen (w/m/d) hkk Krankenkasse Bremen

Die hkk Krankenkasse, Bremen sucht ab sofort eine Teamleitung Abrechnungsmanagement für Krankenhausleistungen (m/w/d) (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail-Bewerbung

Mehr Informationen: www.hkk.de

hkk Krankenkasse

Teamleitung Abrechnungsmanagement

Vollzeit

38,5

Vergütung: Bezahlung nach Tarifvertrag

29-2072.00 Abrechnungsmanagement Verwaltung

Disziplinarische und fachlich-inhaltliche Leitung des Teams Abrechnungsmanagement mit über zehn Mitarbeitenden

Analyse gesetzlicher und fachlicher Anforderungen sowie strategische Weiterentwicklung des Abrechnungsmanagements in Abstimmung mit dem Abteilungsleiter und Teamleitungskollegen und -kolleginnen

Organisation, Durchführung und Sicherstellung korrekter Abrechnungs- und einhergehender Begleitprozesse in der stationären Versorgung

Optimierung und Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse innerhalb des Teams

Teilnahme und Mitwirkung in Projekt- und Arbeitsgruppen sowie Vertretung der hkk in Gremien und Verbänden

Personalführung und persönliche sowie fachliche Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeitenden

Zieldefinition und -verfolgung im Rahmen der Zielvereinbarungen