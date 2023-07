Unter Anleitung kodieren, die Ergebnisse besprechen, mit den DKR vergleichen und somit Sicherheit gewinnen. Austausch mit Kollegen und Tipps zur Vereinfachung beim Kodieren. Max. 12 Teilnehmer. Für nichtoperative Fächer am 13./14.11.2014 bei Potsdam oder für operative Fächer am 16./17.02.2015 bei Hannover oder für Intensiv-Fälle am 02./03.03.2015 bei Potsdam. Kodiergrundkenntnisse erforderlich (MeDoKu).