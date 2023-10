Berufsbegleitendes Kodierkräfteseminar: In zwei Abschnitten z.B. 25.-28.01.2016 und 02.-04.03.2016 in Erfurt oder 22.-25.02.2016 und 21.-23.03.2016 bei Stuttgart und 07.-10-03.2016 und 06.-08.04.2016 bei Dortmund. Das Grundseminar wird seit 2006 erfolgreich durchgeführt: Alles Wesentliche in 60 UE mit vielen Kodierübungen und Workshops bei außergewöhnlich kleiner Gruppe (max. 9 TN) (MeDoKu).