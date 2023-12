Vereinbarung zum Psych-Krankenhausvergleich nach § 4 BPfl (InEK, PDF, 793 kB).

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) vom 19.12.2016 wurde für psychiatrische und psychosomatische Einrichtungen ab dem Jahr 2020 ein leistungsbezogener Vergleich

eingeführt (Psych-Krankenhausvergleich). Der leistungsbezogene Vergleich nach § 4 BPflV wird den örtlichen Vertragsparteien nach § 11 BPflV zur Unterstützung bei der Vereinbarung eines leistungsgerechten Gesamtbetrags, eines leistungsgerechten

krankenhausindividuellen asisentgeltwerts und sonstiger leistungsgerechter krankenhausindividueller Entgelte bereitgestellt. Die Vertragsparteien auf Bundesebene wurden beauftragt, die näheren Einzelheiten des Psych-Krankenhausvergleichs zu

vereinbaren.

Die Vertragsparteien auf Bundesebene haben sich am 13.03.2019 auf den Abschluss

der „Psych-Krankenhausvergleichs-Vereinbarung“ verständigt. Die Vereinbarung

regelt die Datengrundlage, die Darstellung der Ergebnisse, die Definition der

Vergleichsgruppen, die Datenübermittlung an das InEK sowie die Zugangsrechte

für die Anwender des Krankenhausvergleichs. Der Vergleich basiert im

Wesentlichen auf den Vereinbarungsdaten der Krankenhäuser. Die

Vereinbarungsdaten sind von den psychiatrischen bzw. psychosomatischen

Einrichtungen innerhalb von 21 Tagen nach Vorliegen der Genehmigung gem. § 14

BPflV an das InEK zu übermitteln. Die Vereinbarungsdaten sind erstmals für das

Vereinbarungsjahr 2018 zu liefern. Liegt die Genehmigung gem. § 14 BPflV für

das Vereinbarungsjahr 2018 bereits vor, gilt eine Lieferfrist bis zum

31.07.2019.

Neben den vereinbarten Leistungen und Entgelten auf Grundlage der AEB-Psych

werden auch die vereinbarte Personalausstattung (zusätzliche Angaben für

psychosomatische Einrichtungen) sowie strukturelle Merkmale und Besonderheiten

der Krankenhäuser erfasst. Details zum Umfang der Datenlieferungen und der

Auswertungen entnehmen Sie bitte der Psych-Krankenhausvergleichs-Vereinbarung.

Der Psych-Krankenhausvergleich kann vereinbarungsgemäß ausschließlich im

InEK-Datenportal durchgeführt werden; die detaillierten Auswertungsergebnisse

können für die weitere Bearbeitung durch den registrierten Anwender als

Excel-Arbeitsmappe heruntergeladen werden. Für die Nutzung des

InEK-Datenportals ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Details zur

Registrierung und zur Nutzung des Datenportals finden Sie im dazugehörigen

Handbuch.

Neben den ausführlichen Auswertungsergebnissen für die registrierten Nutzer des

Psych-Krankenhausvergleichs werden verkürzte Darstellungen der

Auswertungsergebnisse in regelmäßigen Abständen auf unserer Internetseite

veröffentlicht. Für den Zugriff auf diese verkürzten Darstellungen ist keine

Registrierung erforderlich.

Mit Abschluss der Psych-Krankenhausvergleichs-Vereinbarung können die Arbeiten

im InEK-Datenportal finalisiert werden. Der Psych-Krankenhausvergleich wird

Ihnen für die Datenerfassung im InEK-Datenportal voraussichtlich Ende April

2019 zur Verfügung gestellt werden können.

