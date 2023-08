Desinfektionsroboter im Krankenhaus (Presseportal).

Der 15. Innovations- und Entrepreneur-Award in Robotik und Automation (IERA) geht an den UVD Robot von Blue Ocean Robotics. Der kollaborative Roboter fährt autonom durch Krankenhäuser und sendet dabei konzentriertes UV-C-Licht aus, um Bakterien und andere schädliche

Mikroorganismen zu beseitigen. Dadurch erreichen die Kliniken eine Desinfektionsrate von 99,99 % und reduzieren damit das Risiko für Patienten, Personal und Besucher, sich mit gefährlichen Erregern zu infizieren.

"Der UV-Desinfektionsroboter von Blue Ocean Robotics zeigt, was für ein nahezu

grenzenloses Potenzial die Robotik beim Einsatz in neuen Umgebungen hat", sagt

Arturo Baroncelli, ehemaliger Präsident der International Federation of

Robotics, die den IERA-Award mitverleiht. "Die Kombination von `klassischen`

mechatronischen Disziplinen - typisch für die Robotik - mit dem Know-how von

Medizin und Pharmazie ist ein fantastischer Beweis auf diesem Weg des

Fortschritts. Die IFR freut sich, diesen virtuellen Trend anzuerkennen und zu

unterstützen."

"Wir sind sehr stolz darauf, den IERA Award 2019 für ein wegweisendes Produkt

gewonnen zu haben", sagte Claus Risager, CEO von Blue Ocean Robotics. "In

Räumen, die vom Roboter desinfiziert wurden, kann sich jeder sicher fühlen.

Unser UVD-Roboter reduziert nicht nur das Risiko, dass Patienten an Infektionen

in der Klinik erkranken, sondern schützt auch in hohem Maße Besucher und das

Krankenhauspersonal." Blue Ocean Robotics mit Sitz in Odense ist ein dänischer

Hersteller von Servicerobotern für die Bereiche Gesundheitswesen, Hotel- und

Gastronomie, Bauwesen und Landwirtschaft. Der UV-Desinfektionsroboter wird von

seiner Tochtergesellschaft UVD Robots vertrieben.

UVD Robot desinfiziert Kontaktflächen selbstständig

Krankenhaus-Infektionen verursachen erhebliche Kosten im Gesundheitswesen: In

der EU summieren sich diese Ausgaben auf 7 Milliarden Euro. Infektionsquellen

können dabei andere Patienten, Mitarbeiter oder sogar Geräte und Einflüsse aus

dem Krankenhausumfeld sein. Der UVD-Roboter fährt selbständig durch die Räume

und positioniert sich autonom in seiner Einsatzumgebung. Das Gerät behandelt

dabei die Oberflächen in einer Krankenstation mit Licht aus mehreren Winkeln

und aus nächster Nähe. Der Roboter desinfiziert alle Kontaktflächen und stoppt

auch an vordefinierten Hotspots, die eine längere Verweildauer erfordern.

Der UV-Desinfektionsroboter ist kein Ersatz für den manuellen Reinigungsprozess

- er ist als ergänzendes System konzipiert und arbeitet immer in geschlossenen

Räumen.

Kollaborativer Roboter setzt auf Sicherheit

Da die Einwirkung von UV-C-Licht auf den Menschen vermieden werden sollte,

enthält der Roboter eine Reihe von Sicherheitsmerkmalen: So wird beispielsweise

ein Tablet mit Bewegungssensor an der Tür des Patientenzimmers platziert. Das

UV-C-Licht schaltet sich automatisch aus, wenn jemand den Raum betritt.

Die Technologie wurde in Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern in

Skandinavien entwickelt. Erste Verkäufe gibt es im Mittleren Osten und in

Asien. In Zukunft lässt sich der Roboter auch in anderen Umgebungen einsetzen,

die eine sorgfältige Desinfektion erfordern. Dazu zählen beispielsweise Anlagen

in der Lebensmittelproduktion oder im Labor.

IERA Award würdigt die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft

Der IERA Award ist eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen in der

Robotik. Er würdigt die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie bei

der Herstellung von Robotern und wird gemeinsam von der International

Federation of Robotics (IFR) und der IEEE Robotics and Automation Society

(IEEE/RAS), der weltweit größten technischen Fachorganisation, vergeben.

Quelle: Presseportal, 19.06.2019