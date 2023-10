MTRA medizinisch-technischer Radiologieassistent m/w/d Bayerische Landesärztekammer München

Die Bayerische Landesärztekammer, München sucht baldmöglichst einen medizinisch-technischen Radiologieassistenten (m/w/d), bzw. Bewerber (m/w/d) mit gleichwertiger Qualifikation für diese Tätigkeit (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: bewerbungen@blaek.de

Mehr Informationen: www.blaek.de

Bayerische Landesärztekammer

MTRA medizinisch-technischen Radiologieassistent

Teilzeit

25-30

Vergütung: k.A. EUR brutto/Monat Leistungsgerechte Vergütung nach TV-V

29-2072.00 Medizinischer Funktionsdienst

- Organisation und Durchführung der Qualitätssicherung in der diagnostischen Radiologie gem. § 128 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)

- Überprüfung der eingehenden Konstanzprüfungsunterlagen im Bereich der diagnostischen Radiologie

- Mitarbeit bei der Organisation von Expertentreffen sowie bei weiteren allgemeinen Verwaltungsaufgaben

- Eigenständige Zusammenstellung der Überprüfungsergebnisse in Form eines Prüfberichtes für die Betreiber in Bayern in Zusammenarbeit mit unseren Medizinphysik-Experten

- Telefonische Beratung der Röntgengerätebetreiber, der Strahlenschutzbeauftragen bzw. ‑bevollmächtigten sowie aller anderen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Konstanzprüfung, ggf. in Zusammenarbeit mit unseren Fachärzten für Radiologie und Medizinphysik-Experten

- Übernahme weiterer Organisationsaufgaben nach Absprache

- Regelmäßiges Normenstudium und Aktualisierung der Kenntnisse wird erwartet