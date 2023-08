Bericht zur Lage der IT-Sicherheit 2019 vorgestellt - Cyber-Bedrohungslage anhaltend hoch (Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik, PDF, 7 MB).

Bundesinnenminister Seehofer: Wir müssen als Gesellschaft begreifen, dass unsere digitalisierte Zukunft untrennbar mit der konsequenten Umsetzung von IT-Sicherheit verbunden ist. Wenn wir die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen wollen, müssen wir die mit ihr verbundenen Risiken beherrschbar

machen.

Bundesinnenminister Seehofer stellte heute gemeinsam mit dem Präsidenten des

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm das Ergebnis

des aktuellen Lageberichts zur IT-Sicherheit vor. Der Bericht zur Lage der

IT-Sicherheit in Deutschland 2019 gibt einen Überblick über die Entwicklung der

Bedrohungslage im Cyber-Raum vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Mai 2019 und über die

Aktivitäten und Maßnahmen des BSI in diesem Zeitraum. Ein wesentliches Risiko

für Anwender in Gesellschaft, Wirtschaft und Staat ging dabei von der

Schadsoftware Emotet aus, die für erhebliche Schäden im Berichtszeitraum

verantwortlich war.

"Der Bericht stellt dar, dass die Qualität der Cyber-Angriffe weiter gestiegen

und die Bedrohungslage anhaltend hoch ist. Er macht aber auch deutlich, dass

diese Cyber-Angriffe erfolgreich abgewehrt werden können, wenn

IT-Sicherheitsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. Früher hieß es: Ohne

Sicherheit keine Freiheit – in Bezug auf die Digitalisierung muss es heute

heißen: Ohne Cyber-Sicherheit ist keine Digitalisierung erfolgreich", so

BSI-Präsident Schönbohm.

Das Bundesinnenministerium hat in dieser Legislaturperiode mit der personellen

Stärkung des BSI, der Weiterentwicklung des Nationalen Cyber-Abwehrzentrums,

dem Beschluss für die Gründung einer neuen Agentur für Innovation in der

Cyber-Sicherheit und der Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die

Errichtung einer Außenstelle des BSI in Freital in Sachsen bereits einiges zur

Stärkung der IT-Sicherheit auf den Weg gebracht. Weiterhin müssen aber auch der

rechtliche Rahmen kontinuierlich auf den Prüfstand gestellt werden. Dabei ist

der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken, wie dies im Entwurf

des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat für ein

IT-Sicherheitsgesetz 2.0 vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang stehen auch die

Überlegungen zu einem IT-Sicherheitskennzeichen für Produkte insbesondere aus

dem Verbrauchersegment.

Hintergrund:

Insgesamt haben Ransomware-Angriffe, auch unabhängig von Emotet, zugenommen und

neben zahlreichen Produktionsausfällen in der Wirtschaft zu teils erheblichen

Beeinträchtigungen in Einrichtungen des Gemeinwesens geführt. So waren mehrere

Krankenhäuser sowie kommunale Einrichtungen wie etwa Stadtverwaltungen in

Deutschland von solchen Angriffen betroffen. Nicht betroffen war die

Informationstechnik der Bundesverwaltung, für deren Sicherheit das BSI

zuständig ist. In den Regierungsnetzen werden 61 Prozent der Cyber-Angriffe nur

durch Eigenentwicklungen des BSI abgewehrt. Auch Betreiber Kritischer

Infrastrukturen, die die Sicherheitsanforderungen und Empfehlungen des BSI

umgesetzt haben, blieben von den gravierenden Schadauswirkungen erfolgreicher

Cyber-Angriffe weitgehend verschont.

Im Berichtszeitraum hat das BSI rund 114 Millionen neue Schadprogramm-Varianten

registriert, DDoS-Angriffe mit bis zu 300 Gbit/s Angriffsbandbreite beobachtet

und bis zu 110.000 Bot-Infektionen täglich in deutschen Systemen registriert –

meist auf mobilen Endgeräten oder Geräten des Internets der Dinge (IoT). Diese

Daten, aber auch zahlreiche Erkenntnisse aus der Arbeit an den Top-Themen der

Digitalisierung wie Blockchain, Quantencomputing oder Künstliche Intelligenz,

zieht das BSI zur Analyse heran, leitet daraus Maßnahmen und

Handlungsempfehlungen für die unterschiedlichen IT-Nutzer in Staat, Wirtschaft

und Gesellschaft ab und sorgt so für einen effektiven und präventiven Schutz

der IT-Strukturen in Deutschland. Diese integrierte Wertschöpfungskette der

Cyber-Sicherheit spiegelt sich in den operativen Schutzmaßnahmen für die

Regierungsnetze ebenso wider wie in den Zertifizierungs- und

Standardisierungsanforderungen des BSI an IT-Produkte und -Services, aber auch

in den Unterstützungs- und Informationsleistungen für Wirtschaft und

Privatanwender.

Quelle: Bundesamt f. Sicherheit in der Informationstechnik, 17.10.2019