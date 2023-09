Wechsel im Aufsichtsrat der Katholischen Hospitalvereinigung Thüringen (Pressemitteilung).

Mit dem Jahreswechsel 2019/2020 hat Frau Birgit Banzhaf nach über vierjähriger Mitarbeit Ihr Mandat als Aufsichtsratsmitglied der KHVT auf eigenen Wunsch beendet. Ihr folgt Frau Dr. jur. Birgit Eberbach-Born, Direktorin beim Thüringer Landtag a.D. 1954 in Mainz geboren, zog es die promovierte

Rechtswissenschaftlerin 1984 als Referentin in das Bonner Bundesministerium der Justiz. 1986 bis 1999 im

Bundeskanzleramt tätig, befasste sich Frau Dr. Eberbach-Born bereits in den

Anfängen ihrer Karriere unter anderem mit Themen im Rahmen der

Gesundheitspolitik. Nach einer kurzen Rückkehr ins BMJ, wechselte sie 2001 nach

Thüringen ins Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, wo sie die

Hochschulabteilung leitete. Nach ihrem Wechsel in die Landtagsverwaltung stand

sie dort bis 2006 zwei Jahre der Abteilung Wissenschaftlicher Dienst,

Parlamentsdienst vor, ehe Frau Dr. Eberbach-Born Direktorin beim Thüringer

Landtag wurde. Dieses Amt hatte sie bis 2018 inne.

„Mit Frau Dr. Eberbach-Born haben wir eine Persönlichkeit gewinnen können, die

nicht nur über langjährige Erfahrung im politiknahen Bereich und auf dem Gebiet

der Rechtswissenschaften verfügt, sondern deren Engagement in der

Gesundheitspolitik, auch und besonders unter ethischen Gesichtspunkten, von

besonderer Relevanz für uns und unsere Arbeit ist. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit, danken Frau Dr. Eberbach-Born für Ihre Bereitschaft, dieses Amt

anzutreten und wünschen ihr viel Freude, Tatkraft und Gottes Segen für Ihre

Tätigkeit im Aufsichtsrat“, erklären der Aufsichtsratsvorsitzende der KHVT,

Winfried Weinrich und Stefan A. Rösch, Geschäftsführer der KHVT.

Ein großer Dank seitens Winfried Weinrich und Stefan A. Rösch geht außerdem an

Frau Banzhaf, hauptamtlich stellvertretende Pflegedirektorin und Leiterin der

Carus Akademie am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Sie war

mit ihrem profunden Wissen, ihrem Engagement und Herzblut für die Arbeit des

Aufsichtsrates über vier Jahre eine große Bereicherung. „Wir wünschen Frau

Banzhaf alles Gute und Gottes Segen.“

Quelle: Pressemitteilung, 01.02.2020