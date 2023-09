Kodierfachkraft Hämatologie Onkologie Klinikum rechts der Isar München

Das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München sucht ab sofort eine Kodierfachkraft (m/w/d) Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie (Stellenanzeige).

Stellenangebot im PDF-Format.

E-Mail: sarah.radke@mri.tum.de





Mehr Informationen: www.mri.tum.de

Klinikum rechts der Isar

Kodierfachkraft

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach TV-L

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- Fundiertes Wissen in Krankenhausablauforganisation und Behandlungsorganisation

- Berufserfahrung in Kodierung, sehr gute Kenntnisse des DRG-Systems, der Abrechnungsmodalitäten und Kenntnisse der Regelungen speziell in der Hämatologie und Onkologie

- Sehr gute Kenntnisse in den Microsoft Office-Anwendungen, SAP und KODIP-Anwendungen