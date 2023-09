Neubesetzung der kaufmännischen Leitung im Salus-Fachklinikum Bernburg (Pressemitteilung).

Die kaufmännische Leitung im Salus-Fachklinikum Bernburg wird zum 1. Juli 2021 neu besetzt. Berufen wurde die Betriebswirtin Julia Piehl, die seit Mai 2020 stellvertretend in dieser Position tätig ist und sich zuvor als Leitungsassistentin vielfältige

Praxiserfahrungen erwarb. Ihre neue Führungsverantwortung umfasst auch die kaufmännischen Aufgaben, die im Maßregelvollzugszentrum Bernburg sowie im Salus Kinder- und Jugendheim Pretzsch zu lösen sind.

Julia Piehl übernimmt die Nachfolge von Daniel Lorenz, der nach siebenjähriger

erfolgreicher Tätigkeit in der Krankenhausleitung Bernburg ins Management der

Salus Altmark Holding gGmbH nach Magdeburg wechselt. Er wird künftig den

Geschäftsbereich Finanzen führen.

Aus Sicht von Hans-Joachim Fietz-Mahlow, Geschäftsführer der Salus Altmark

Holding gGmbH, ist die Neubesetzung der beiden Schlüsselpositionen

überzeugender Beleg für eine erfolgreiche Führungskräfteentwicklung. „Wie

geplant, übernehmen Persönlichkeiten mehr Verantwortung, die sich in den

zurückliegenden Jahren praxisnah und umfassend darauf vor-bereiten konnten“,

verweist der SAH-Chef u.a. auf Trainee- und

Führungskräfteentwick-lungsprogramme

Julia Piehl, geboren und aufgewachsen in der Altmark, hat an der Hochschule

Magdeburg-Stendal Betriebswirtschaftslehre studiert. Schon während ihres

Studiums begann sie, sich für wirtschaftliche Zusammenhänge und IT-gestützte

Prozesse im Krankenhaus zu interessieren und widmete ihre Abschlussarbeit als

Bachelor of Arts einem einschlägigen Thema. Seit 2016 ist Julia Piehl bei der

Salus gGmbH tätig, wo sie sich zunächst im Rahmen eines zweijährigen

kaufmännischen Trainee-Programms einschlägige Praxiserfahrungen in

verschiedenen Wirkungsfeldern aneignete. Anschließend übernahm Frau Piehl im

Frühjahr die Assistenz in der kaufmännischen Leitung des Salus-Fachklinikums

Bernburg, wo die 30-Jährige seit mehr als einem Jahr die

Stellvertretungs-Position wahrnimmt. „Wir haben Frau Piehl in den

zurückliegenden Jahren als hoch engagierte und kompetente Persönlichkeit

schätzen gelernt“, so Geschäftsführer Hans-Joachim Fietz-Mahlow. „Daher freuen

wir uns, dass wir sie für die anspruchsvolle Führungsposition gewinnen konnten.

Angesichts der wachsenden Herausforderungen in der

psychiatrisch-psychotherapeutischen Krankenversorgung hat die Steuerung der

kaufmännischen Prozesse enorme Bedeutung, um Qualität und Wirtschaftlichkeit

miteinander zu vereinbaren.“ Julia Piehl selbst freut sich auf die neue

Aufgabe: „Ich weiß eine offene und engagierte Mitarbeiterschaft an meiner Seite

und bin daher optimistisch, dass wir die vielfältigen Herausforderungen

gemeinsam gut meistern werden.“

Zur Krankenhausleitung des Fachklinikums Bernburg gehören neben der

kaufmännischen Leiterin die Ärztliche Direktorin Dr. Antje Möhlig sowie

Pflegedienstleiter Ralf Woldmann.

Kurz informiert: Das Salus-Fachklinikum Bernburg

Das Salus-Fachklinikum Bernburg ist ein modernes Zentrum mit Kliniken für

Allgemeinpsychiatrie, Psychomatik und Psychotherapie,

Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie/Psychotherapie sowie für Kinder-

und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie. Es verfügt am

Standort Bernburg über 230 vollstationä-re Betten, davon 165 im Erwachsenen-

sowie 65 im Kinder- und Jugendbereich. Außerdem sind im Kranken-hausplan 142

tagesklinische Plätze ausgewiesen, davon 66 für Erwachsene sowie 76 für Kinder

und Jugendliche. Die tagesklinischen Angebote für erwachsene Patient*innen

werden in Bernburg am Klinik-Standort sowie im Stadtzentrum geführt, neu

hinzugekommen ist nunmehr die Tagesklinik Köthen. Mädchen und Jungen mit

psy-chischen Störungen können in den Tageskliniken Bernburg, Dessau und

Wittenberrg behandelt werden.

Die Therapiekonzepte sind nach Indikationen bedarfsgerecht ausdifferenziert,

wobei ein ganzheitlich orientier-ter Ansatz verfolgt wird, der auch die

unterschiedlichen sozialen Lebensumstände der Patient*innen berück-sichtigt.

Eine umfangreiche ambulante Behandlung wird durch die psychiatrische

Institutsambulanz mit Speziali-sierungen innerhalb der Kliniken, die

Notfallambulanz am Klinikstandort sowie ein Medizinisches Versorgungs-zentrum

am Klinikstandort und im Zentrum der Stadt Bernburg sichergestellt.

Quelle: Pressemitteilung, 17.06.2021