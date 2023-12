Medizinische Codiererin / Codierer m-w-d Hirslanden AG Zürich Schweiz

Die Hirslanden AG, Zürich, Schweiz sucht einen/eine Medizinischen Codierer:in (m/w/d) 100% (Stellenanzeige).

Hirslanden AG

Medizinischer Codierer

Vollzeit

Vergütung: k.A.

- Medizinische Kodierung aller stationären Behandlungsfälle für neun Kliniken der Privatklinikgruppe Hirslanden sowie einer externen Klinik (breites Spektrum an Fachrichtungen wie z.B. Herzchirurgie, Neurologie / Neurochirurgie, Chirurgie/ Viszeralchirurgie, Innere Medizin, Orthopädie, Urologie etc.)

- Weiterentwicklung des Kodierungsprozesses in Zusammenarbeit mit den Kliniken

- Kontakt zu den behandelnden Ärzten zur Optimierung der Vollständigkeit und Abbildungsgenauigkeit in der Dokumentation sowie Ansprechpartner für Rückfragen der Krankenversicherungen

- Regelmässige Überprüfung der Daten auf Vollständigkeit und Validität

- Unterstützung bei der Weiterentwicklung des internen Wikipedia (elektronisches Kodiermanual)

- Schulungen/Präsentationen in den angeschlossenen Kliniken vor verschiedenen Gremien sowie Betreuung und Einarbeitung unserer Junior-Kodierern