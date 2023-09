Sachbearbeiter für DRG / PEPP-Dokumentation Kodierfachkraft w/m/d Uniklinik RWTH Aachen

Die Uniklinik RWTH Aachen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Sachbearbeiter/-in für DRG / PEPP-Dokumentation (Kodierfachkraft) (w/m/d) (Stellenanzeige).

Uniklinik RWTH Aachen

Kodierfachkraft

Vollzeit

38,5

Vergütung: Vergütung nach TV-L (EG 9 TV-L)

29-2072.00 Kodierfachkraft Verwaltung

- selbstständige Erfassung von Diagnosen und Prozeduren

- Zusammenstellung von TISS- und SAPS Punkten auf Intensiv- und Intermediate Care Stationen

- Kontrolle / Vervollständigung der DRG / PEPP-Dokumentation um Zusatzentgelte (Blutprodukte, Medikamente, Stents,...)

- Qualitätskontrolle der vollständigen DRG Kodierung aus den Fachkliniken und verantwortliche Rechnungsfreigabe

- Vertretung in der Primärkodierung ausgewählter Kliniken

- Mitarbeit in der Fallverteidigung gegenüber den Kassen und dem Medizinischen Dienst der Kassen

- Beteiligung an fachspezifischen Kodierungsschulungen

- Weiterentwicklung der Kodierprozesse auf dem Weg zur fallbegleitenden Kodierung mit Verweildauersteuerung