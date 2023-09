Wechsel im Vorstand der Uniklinik Ulm (Uniklinik Ulm).

Prof. Dr. Dr. Jürgen Steinacker ist neuer Geschäftsführender Vorstand des Instituts für Rehabilitationsmedizinische Forschung der Universität Ulm. Zum 1. September hat Professor Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion Sport und Rehabilitationsmedizin des Universitätsklinikums Ulm, das Amt des Geschäftsführenden

Vorstands des Instituts für Rehabilitationsmedizinische Forschung der Universität Ulm (IfR) übernommen. Er wurde von der Vorsitzenden

des Kuratoriums des IfR, Saskia Wollny bestellt.

„Das IfR stellt ein wichtiges Bindeglied zwischen der Universität Ulm und der

öffentlichen Gesundheitsversorgung dar, die gerade in Zeiten der Pandemie und

durch lebensstilbedingte Gesundheitsrisiken zunehmend wichtiger werden. Ich

finde am IfR mit Lena Tepohl als Institutsleiterin und Dr. Rainer Kaluscha als

Leiter des Kompetenzzentrums Methodik und Datenmanagement ein engagiertes,

kompetentes Team vor und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Professor

Jürgen Steinacker. Sakskia Wollny ergänzt: „Mit Professor Steinacker als neuem

Geschäftsführenden Vorstand hat sich das IFR für die Zukunft neu aufgestellt

und wird auch weiterhin ein zuverlässiger und wichtiger Partner in der

Rehabilitationsforschung in Deutschland sein“.

Professor Jürgen Steinacker forscht derzeit unter anderem zur Rehabilitation in

der Kardiologie, Hämatoonkologie und Adipositas, zur Sportkardiologie und zum

Long-​Covid-Syndrom. Ein weiterer Fokus seiner Forschungsarbeit liegt auf

epidemiologischen Projekten der Prävention und Gesundheitsförderung wie dem

landesweiten Programm “Komm in das gesunde Boot“ für frühkindliche Erziehung,

Kindergärten und Grundschulen.



Am Institut für Rehabilitationsmedizinische Forschung an der Universität Ulm in

Bad Buchau werden Konzepte, Methoden und Strukturen der Prävention und

Rehabilitation erarbeitet und weiterentwickelt. Weitere Informationen zum IfR:

www.ifr-​ulm.de

Quelle: Uniklinik Ulm, 02.09.2021