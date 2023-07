RKH Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen mit neuer Klinikleiterin

Nachfolge in der Klinikleitung des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen (Medienaussendung).

Ab dem 13. Mai wird Janina Oehrle die Führung des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen übernehmen und unterstützt in dieser Funktion die Regionaldirektion der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim. Sie wird damit die Position der Klinikleiterin übernehmen, nachdem ihr Vorgänger Nicolai Stolzenberger das Krankenhaus wegen einer neuen beruflichen Herausforderung zum

Ende des Jahres 2021 verlassen hatte. Oehrle verantwortet neben der operativen

Führung die geplanten und bereits begonnenen Projekte zur baulichen und

medizinischen Weiterentwicklung.

Nach ihrer Ausbildung und Tätigkeit auf Station absolvierte die Gesundheits-

und Krankenpflegerin ein Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften und ein

Management-Master mit Schwerpunkt Health Care and Public Management an der

Universität Hohenheim. Im Anschluss an das Studium war Janina Oehrle als

Pflegedienstleiterin im RKH Klinikum Ludwigsburg tätig, bevor sie im Juni 2019

als Referentin in die Regionaldirektion der RKH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim

wechselte. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bringe gerne meine

langjährige Erfahrung aus den verschiedenen Positionen bei der zukünftigen

Weiterentwicklung des RKH Krankenhauses Bietigheim-Vaihingen ein“, so die

36-jährige Klinikleiterin.

Quelle: Medienaussendung, 06.05.2022