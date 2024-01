Verbesserungen beim Entlassmanagement für Obdachlose angestrebt

Entlassmanagement für Obdachlose: Fortschritte aus der Zusammenarbeit der Hamburger Sozialbehörde mit den Krankenhäusern (Die Grünen Hamburg).

Krankenhäuser sind verpflichtet, allen Menschen im Rahmen des Klinikaufenthalts ein geregeltes Aufnahme- und Entlassmanagement anzubieten. Bei obdachlosen Betroffenen ist das oft besonders herausfordernd. Zugleich stellt die Zeit nach der Behandlung eine Chance zur Verbesserung ihrer Lebenssituation dar.

Mit einem gemeinsamen Antrag wollen die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen nun transparent machen, welche Verbesserungen bereits erreicht wurden, welche

Herausforderungen anstehen und wie diese bewältigt werden können (siehe

Anlage). Unterstützen sollen Ergebnisse aus einer Bestandsaufnahme, die zuletzt

von der Sozialbehörde und den Hamburger Plankrankenhäusern durchgeführt wurde.

Die Hamburgische Bürgerschaft wird über das Vorhaben von Rot-Grün am 1. Juni

beraten.

Dazu Mareike Engels, sozialpolitische Sprecherin der Grünen

Bürgerschaftsfraktion: „Wir wissen, dass die Behandlung von Obdachlosen

schwierig ist und sie oft nicht reibungslos in den durchgetakteten

Krankenhausalltag passt. Umso erfreulicher sind die Fortschritte aus der

Zusammenarbeit der Sozialbehörde mit den Krankenhäusern, die gemeinsam konkrete

Handlungslinien herausgearbeitet haben. Diese werden aktuell umgesetzt und

sollen direkt bei der Aufnahme ins Krankenhaus ansetzen. Dieser Prozess ist für

die Obdachlosen wichtig, denn Krankenhausaufenthalte können so zu einer Chance

zur Überwindung der Obdachlosigkeit werden. Es muss unser Anspruch sein, dass

die Behandelten nicht nur die Möglichkeit zur körperlichen Gesundung bekommen

und es insbesondere nicht mehr zu sogenannten ‚blutigen Entlassungen‘ kommt.

Eine enge Zusammenarbeit von Behörden, den Krankenhäusern und dem Hamburger

Hilfesystem für Obdachlose ist hier der richtige Weg, der in Zukunft viele

Fehlentwicklungen verhindern kann.“

Dazu Iftikhar Malik, Experte für Obdach- und Wohnungslosenhilfe der

SPD-Fraktion Hamburg: „Gerade bei Menschen, die keine eigene Wohnung haben oder

obdachlos sind, ist die Organisation sozialer und medizinischer Anschlusshilfen

aus dem Krankenhaus heraus besonders wichtig, aber auch herausfordernd. Deshalb

ist es gut, dass bereits eine Sensibilisierung und Information der

Krankenhäuser für das Hilfesystem erfolgt ist. Wenn es gut funktioniert und

Hilfen auch angenommen werden, kann ein gutes Entlassmanagement der

Krankenhäuser den Weg in weitergehende und begleitende Hilfen bahnen, die

letztlich auch zur Überwindung der Obdachlosigkeit führen können.“

Quelle: Die Grünen Hamburg, 24.05.2022